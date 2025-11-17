- Это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендацию коллег по цеху, да или хотя бы собственной мамы: «Слушай, застегни». Также и я, - сказал телеведущий.

- Если вы потворствовать подобному шантажу и вымогательству вы поможете превратить наш интернет нашу медиасферу в поле для пастбища вот таких вот крыс, которые ничего не создают но привязываются к нам и вторгаются в личную жизнь, - ответил Дмитрий.

Фото: Дмитрий Дибров

Знамениты телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал инцидент с расстегнутой ширинкой. Он выложил видео ответ у себя в социальных сетях 17 ноября.Накануне по интернету разлетелось компрометирующее видео с половым органом Диброва. На кадрах Дмитрий вышел из авто с расстегнутой ширинкой. Он взял сумку у девушки, сопровождающей его, и ушел в сторону клуба. Пользователи сети предположили, что в машине звезда общалась со своей спутницей не только о музыке и творчестве.Он сообщил, что выходил из автобуса и направлялся к своей машине. Попутно Дибров подал руку незнакомке, с которой никак не контактировал. Девушка забрала свою сумку у Дмитрия и ушла. Расстегнутую ширинку мужчина обнаружил, когда сел в машину.Инцидент попал на камеру прохожего. Неизвестные написали звезде с требованием заплатить им деньги, чтобы не публиковать снятый материал. Дибров отказался вести переговоры с шантажистами.На сегодняшний день телеведущий отдыхает на Бали. Дибров задумывается после отпуска подать в суд на нарушителей.Напомним, что громкий развод звездной семьи Полины и Дмитрия Диброва случился в октябре текущего года. Инициатором стала супруга, которая призналась мужу о своей влюбленности в другого мужчину. За время совместной жизни у Дибровых родились трое сыновей. Дмитрий отпустил возлюбленную и признался, что будет ждать ее возвращения.