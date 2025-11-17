Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

В Ростовской области автомобилистов предупреждают о тумане на проезжей части. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции по региону.Погодное явление наблюдается 17 ноября местами в Ростовской области. Из-за ограничения видимости вырастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.Автовладельца советуют соблюдать скоростной режим. В том числе учитывать тормозной путь, а также держать безопасную дистанцию.В свою очередь пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу и в соответствии с сигналами светофора.По прогнозам метеорологов, туман будет держаться до утра 18 ноября.