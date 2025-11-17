- К тушению пожара было привлечено восемь пожарных и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На Дону соседи спасли пожилого мужчину от гибели при пожаре. Возгорание произошло 16 ноября в селе Покровском.Соседи заметили густой дым в небе около 6:00. Пламя охватило хозяйственную постройку, которая примыкала к дому. Огонь угрожал перекинуться на жилое здание.Жители тут же вызвали пожарных. Люди побежали к месту происшествия. В доме спал пожилой хозяин. Соседям получилось разбудить его и вывести на улицу.Примерно через час пожар удалось ликвидировать. В ведомстве выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.