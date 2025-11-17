Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону соседи спасли пожилого мужчину от гибели при пожаре

На Дону соседи спасли пожилого мужчину от гибели при пожаре
На Дону соседи спасли пожилого мужчину от гибели при пожаре. Возгорание произошло 16 ноября в селе Покровском.

Соседи заметили густой дым в небе около 6:00. Пламя охватило хозяйственную постройку, которая примыкала к дому. Огонь угрожал перекинуться на жилое здание.

Жители тут же вызвали пожарных. Люди побежали к месту происшествия. В доме спал пожилой хозяин. Соседям получилось разбудить его и вывести на улицу.

- К тушению пожара было привлечено восемь пожарных и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по региону.


Примерно через час пожар удалось ликвидировать. В ведомстве выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.