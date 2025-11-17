Новости
В сети появились кадры места падения ростовчанина с Ворошиловского моста

На месте падения ростовчанина с Ворошиловского моста все еще лежат его вещи и непрозрачный полиэтилен, которым накрыли тело. Эти кадры снял корреспондент Donday на следующий день после случившегося.

Напоминаем, происшествие произошло 16 ноября около 22:00. Мужчина стоял на Ворошиловском мосту и в какой-то момент рухнул вниз. От сильного удара он получил тяжелые травмы и, предположительно, скончался от них.

К полудню следующего дня с места инцидента так и не убрали личные вещи и пакет, которым прикрывали тело. На проезжей части в луже крови лежит его слетевший ботинок. Водителям приходится объезжать это место.
Фото: Дондей.
