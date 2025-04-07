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Жителей Ростова предупреждают о появлении опасного вредителя – капрового жука. Продукты, зараженные этим жуком, становятся токсичными, выделяют отравляющие вещества и рассыпаются в пыль.Этот небольшой жук – представитель зерновых кожеедов. Личинки капрового жука живут в укрытиях и наносят вред пшенице, ржи, ячменю, овсу, кукурузе, рису, арахису, семенам хлопка и льна, мучным изделиям и макаронам, а иногда даже бумажным и тканевым материалам. Они превращают пораженные продукты в пылеобразную массу, состоящую из остатков пищи и отходов их жизнедеятельности.Большое количество личинок в зерновых продуктах делает их непригодными для употребления в пищу человеком и животными, так как это может вызвать отравление. Масло, изготовленное из пораженного зерна, приобретает повышенную кислотность и неприятный привкус.Для борьбы с вредителем необходимо соблюдать правила гигиены на складах, а в случае массового заражения обязательно проводить дезинфекцию зерна и пустых хранилищ с использованием химических веществ.Химические методы борьбы с вредителем не дают результата при его масштабном размножении, так как личинки могут обходиться без воздуха и пищи до 7 лет и возвращаться к жизни при наступлении подходящих условий.