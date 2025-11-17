Новости
Погибший за рулем «Хавала» подросток из Ростовской области ездил на свидание

Погибший в смертельной аварии 16-летний водитель ехал на свидание к своей девушке. Подробности трагедии сообщил Donday.

Напомним, что ужасная авария случилась днем 16 ноября на трассе Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск. В тот день житель Батайска решил встретиться со своей знакомой из Донецка.

Он без спроса взял ключи от кроссовера «Хавал F7», принадлежащего его родителем, и отправился в Каменский район.

К девушке он добрался без происшествий, а после встречи поехал обратно по трассе Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск. Оказавшись рядом с ЖД станцией «Северо-Донецкая» он выехал на железнодорожный переезд. В этот момент горел красный свет светофора.

Осознав ситуацию, мальчик потерял управление над машиной. «Хавал» влетел в барьерное ограждение и перевернулся. Из-за повреждений автомобиль вспыхнул.

На место ДТП прибыли пожарные, но они уже мало что могли сделать. Авто прогорело до основания, а подросток погиб.
УГИБДД по Ростовской области
