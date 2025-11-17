Гроссмейстер из Ростовской области прошел в четвертьфинала Кубка мира FIDE

Фото: Федерация шахмат Ро

Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко прошел четвертьфинала Кубка мира FIDE, который сейчас проходит на территории Индии.23-летний шахматист, родом из Ростовской области, выиграл у Алексея Гребнева на тай-брейке этапа 1/8 финала. Таким образом, Есипенко остался единственным российским участником в данном соревновании.По итогам двух быстрых партий шахматист из Дона добился победы со счётом 2,5–1,5. В следующем раунде он встретится с американским шахматистом Сэмюэлем Шенклэндом.Соревнование началось 1 ноября в Гоа, Индия, и проводится по системе выбывания в 8 этапов. В нём участвуют 206 шахматистов, представляющих более 80 стран. Завершение кубка запланировано на 26 ноября. Тройка лидеров получает возможность участвовать в турнире претендентов 2026 года.