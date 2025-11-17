Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске мужчина зарезал возлюбленную и ранил ее родственницу

В Батайске мужчина зарезал возлюбленную и ранил ее родственницу

Под Ростовом мужчина убил сожительницу и покалечил ее родственницу. Трагедия разыгралась 16 ноября в Батайске, неподалеку от улицы Ушинского. По сведениям, предоставленным Donday, компания лиц распивала алкогольные напитки. В процессе совместного времяпрепровождения между мужчиной и его спутницей жизни вспыхнула ссора.

После затянувшейся словесной перепалки мужчина, поддавшись гневу, схватил нож, который находился на столе. В состоянии эмоционального возбуждения он нанес удар своей избраннице, что повлекло за собой ее немедленную кончину.

Сестра убитой также получила ранения. Вероятно, она пыталась оградить сестру от нападения, поэтому и сама пострадала от рук сожителя родственницы. Раненую с колото-резаными ранами доставили в больницу.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.