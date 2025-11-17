В Батайске мужчина зарезал возлюбленную и ранил ее родственницу
Под Ростовом мужчина убил сожительницу и покалечил ее родственницу. Трагедия разыгралась 16 ноября в Батайске, неподалеку от улицы Ушинского. По сведениям, предоставленным Donday, компания лиц распивала алкогольные напитки. В процессе совместного времяпрепровождения между мужчиной и его спутницей жизни вспыхнула ссора.
После затянувшейся словесной перепалки мужчина, поддавшись гневу, схватил нож, который находился на столе. В состоянии эмоционального возбуждения он нанес удар своей избраннице, что повлекло за собой ее немедленную кончину.
Сестра убитой также получила ранения. Вероятно, она пыталась оградить сестру от нападения, поэтому и сама пострадала от рук сожителя родственницы. Раненую с колото-резаными ранами доставили в больницу.