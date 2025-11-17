В Батайске мужчина ранил сестру и зарезал сожительницу во время пьяной ссоры

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В городе Батайске мужчина в ходе пьяного конфликта нанес серьезные увечья своей сестре и лишил жизни сожительницу. Трагическое событие произошло 16 ноября на улице Максима Горького.Согласно данным Следственного комитета Ростовской области, 36-летний житель Батайска проводил время за распитием алкогольных напитков в компании своей сестры и возлюбленной. Во время совместного времяпрепровождения между ними возник спор, который перерос в яростный конфликт.В ходе вспыхнувшей ссоры мужчина, вооружившись ножом, нанес обеим женщинам множественные удары. Сожительница погибла мгновенно на месте происшествия в результате полученных ранений. Сестру удалось оперативно доставить в больницу, и теперь ее жизни опасность миновала.По данному факту было открыто уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия и назначены судебно-медицинские экспертизы для полного выяснения обстоятельств произошедшей трагедии. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.