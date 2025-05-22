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Опасного вредителя на озимой пшенице нашли в Ростовской области

Опасного вредителя на озимой пшенице нашли в Ростовской области

В Ростовской области обнаружено распространение красногрудой пьявицы на посевах озимых зерновых. Согласно сведениям, полученным от отделения Россельхозцентра в Ростовской области, этот вредитель представляет угрозу для урожайности, способен уменьшить ее на 10-30%.

Пьявица обычно поражает листву зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и овес. Личинки начинают свою активность, питаясь озимыми, оставляя на листьях растений специфические продолговатые сквозные повреждения, разрушая структуру тканей.

Значительные повреждения приводят к пожелтению и усыханию листвы. Наибольший ущерб урожаю наносится при поражении верхних листьев или в условиях недостатка влаги. В подобных ситуациях наблюдается существенное снижение не только общей урожайности, но и массы тысячи зерен.

Для предотвращения значительных потерь в будущем сезоне специалисты в области сельского хозяйства советуют безотлагательно после уборки урожая выполнить зяблевую обработку почвы. Посев зерновых рекомендуется производить на участках, расположенных на значительном расстоянии от мест, где обычно концентрируется хлебная пьявица.
Фото: Россельхозцентр
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