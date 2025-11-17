В Ростовской области жителям могут не учитывать выходные при расчете отпускных дней

Фото: Нейросеть

В Ростовской области при начислении отпускных выплат, возможно, перестанут принимать во внимание выходные дни.Днем 17 ноября 2025 года, в Государственной Думе представлен проект закона, предлагающий не включать нерабочие дни в период ежегодного отпуска.В случае принятия, новый закон внесет изменения в статью 120 Трудового кодекса РФ. Действующие на данный момент нормы предусматривают включение всех дней календарного отрезка времени, в том числе предназначенных для отдыха, в общее число отпускных дней.Разработчики законопроекта утверждают, что существующий порядок ведет к уменьшению пользы от отпуска, поскольку часть его расходуется на дни, и так являющиеся свободными от работы. Предлагается, чтобы гарантированные 28 дней ежегодного оплачиваемого отдыха приходились только на рабочие дни. Это позволит увеличить реальную продолжительность отдыха. Данная инициатива направлена на получение заключения в Правительство.