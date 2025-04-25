Фото: Россельхозцентр

Ростовчан предупредили о вредоносном клопе – элии носатой. Этот вредитель представляет значительную опасность для зерновых, способен уничтожить до трети всего урожая пшеницы, ржи и ячменя.По данным регионального отделения Россельхозцентра, с середины весеннего периода на сельскохозяйственных угодьях Ростовской области наблюдается активное перемещение после зимней спячки опасного вредителя – клопа элии носатой. Этот вредитель наносит существенный вред зерновым культурам, в частности, пшенице, ячменю и ржи. Действия данного насекомого способны снизить урожайность на 30%.Сельскохозяйственным производителям следует пристально следить за количеством этих вредителей. При выявлении значительного числа клопов рекомендуется незамедлительно проводить обработку посевов. Наиболее благоприятным временем для борьбы с вредителем является период его перемещения от мест зимовки к местам размножения.