В Ростовской области назначили новых судей, председателей и зампредседателей

Фото: Donday

Указом, утвержденным Президентом РФ 14 ноября, восемь судей, включая руководящий состав – председателей и их заместителей, получили назначения в различные судебные инстанции Ростовской области.В частности, новые кадры правосудия пополнили Аксайский районный суд и Арбитражный суд Ростовской области. Анна Денисова и Виктория Захарова официально вступили в свои должности.Игорь Морозов назначен председателем Батайского городского суда на шестилетний период. До него, с 2012 года, эту позицию занимал Игорь Сологуб. Перед назначением Морозов руководил Первомайским районным судом в Ростове-на-Дону, а с 2016 года был заместителем председателя в Советском районном суде донской столицы. До этого, начиная с 2003 года, в течение 13 лет работал в различных должностях в Ворошиловском районном суде, включая судейские и заместителя председателя.Александр Дзюбенко утвержден на посту председателя Красносулинского районного суда. Ранее, с 2008 года, он исполнял обязанности судьи в Аксайском районном суде, а с 2012 года – в Ростовском областном суде. Сергей Романов возглавил Морозовский районный суд, до этого шесть лет занимал кресло председателя Шолоховского районного суда.Ольга Золотухина и Михаил Владимиров также получили новые назначения на должности глав Пролетарского и Шолоховского районных судов, соответственно.Олег Токарев стал заместителем председателя Шахтинского городского суда. С июля 2010 года он занимал позицию помощника судьи в Ростовском областном суде, а в 2012 году стал мировым судьей на судебном участке №10 в Таганроге. В 2014 году он был назначен мировым судьей Ворошиловского района донской столицы, а в 2023 году – судьей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону.Ранее сообщалось о назначении Даниила Костенкова судьей в Южный окружной военный суд.