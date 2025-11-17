В Ростовской области выросла цена на черный чай

Фото: DonDay

В ноябре в донском регионе выросла цена на черный байховый чай. Об этом сообщает Ростовстат.Сейчас средняя стоимость килограмма — 1 261 рубль. Максимальная цена зафиксирована в Шахтах — 1 355 рублей, минимальная — в Таганроге — 1 207 рублей.В Ростове килограмм чая оценивается в 1 252 рубля, в Волгодонске — в 1 272 рубля. В Миллерово и Сальске цены составляют 1 307 и 1 283 рубля соответственно.Отметим, что месяцем ранее килограмм черного чая стоил 1 256 рублей, то есть средняя цена в Ростовской области выросла на 5 рублей. Год назад цена была 1 172 рубля, поэтому за год подорожание составило 89 рублей.