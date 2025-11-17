В центре Ростова на продажу выставили доходный дом А. Я. Шевыревой

Фото: Авито, соцсети

В центре Ростова-на-Дону на продажу выставили исторический особняк 20 века. На популярном сайте объявлений 15 ноября появилось объявление о продаже доходного дома А. Я. Шевыревой.Возведенный в 1910 году, дом под номером 164 на Большой Садовой улице с 1913 года находился в собственности А.Я. Шевыревой. Согласно общедоступным данным, в архитектурном облике здания прослеживаются черты неоклассики, интегрированные в стиль модерн. Данный особняк, являясь образцом гражданской архитектуры начала XX века, признан объектом исторического наследия.Как указал продавец в объявлении, здание находится в интенсивной эксплуатации и полностью сдано в аренду, что гарантирует владельцу постоянный доход. Цена продажи особняка заявлена в размере 170 миллионов рублей. В настоящее время на первом этаже здания располагается ресторан, в то время как остальные этажи используются под офисные помещения.