О приметах и традициях Еремина дня рассказали ростовчанам

Фото: Donday

Согласно народным поверьям, 17 ноября, именуемое Ереминым днем в честь священномучеников Никандра Мирликийского и Ермея, учеников апостола Павла, считалось временем активизации темных сил. Жителям Ростова рассказали о традициях, приметах и предостережениях, сопутствующих этому дню.В древности верили, что нечистые духи в этот день пытаются проникнуть в жилища, чтобы завладеть огнем или углем, что несло за собой несчастья. Поэтому люди старались держать двери закрытыми, не делились огнем, опасаясь потерять благополучие.Для защиты от зла, люди использовали различные меры предосторожности. Двери надежно запирали, без надобности не покидали свои дома. В сельских семьях этот день посвящали домашним делам. Женщины занимались хозяйственными заботами, готовили пищу, убирались, а вечером девушки собирались для рукоделия, создавая атмосферу спокойствия и безопасности.В качестве защиты от темных сил, славяне изображали религиозные символы на ставнях и над окнами, веря в их защитную силу. Кроме того, ставни защищали от сквозняков, которые считались путем проникновения нечистой силы. Эти обычаи прочно укоренились в народной культуре.Предки в этот день обращали внимание на поведение птиц, животных и погодные условия, пытаясь предвидеть будущее. Воробьиное чириканье предвещало скорое потепление, а ветер с юго-запада – оттепель и мокрый снег. Утренний иней на деревьях указывал на длительный период холодов, а свернувшаяся кошка – на сильные морозы. В этот день старались ничего не выносить из дома и не давать в долг, чтобы избежать беды.Считалось важным запоминать сновидения, увиденные ночью 17 ноября, так как они могли содержать советы о будущем от ушедших родственников.Во избежание влияния нечистой силы над дверными и оконными проемами рекомендовалось рисовать кресты мелом. Также в этот день не советовали проводить свадебные церемонии, так как считалось, что такой брак будет несчастливым и обречен на разрыв.В Еремин день женщины традиционно готовили разнообразный ужин для домочадцев. Считалось, что в этот день лучше оставаться дома и заниматься рукоделием.