Ростовская АЭС сохранила статус «Лидер ПСР»

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Ростовская атомная станция в пятый раз подтвердила соответствие самым высоким стандартам «Производственной системы Росатом» (ПСР) и сохранила статус «Лидер ПСР». К такому заключению пришла экспертная комиссия, проводившая на АЭС развивающую партнерскую проверку качества (РППК) внедрения ПСР. В состав комиссии вошли руководители и специалисты центрального офиса концерна «Росэнергоатом», а также представители Балаковской атомной станции. Волгодонские атомщики впервые получили статус «Лидер ПСР» в 2019 году и ежегодно подтверждают его.В 2024 году эффективность выполнения ключевых показателей ПСР оценивалась по семи направлениям. Ростовская АЭС продемонстрировала выдающиеся результаты, войдя в «зелёную» зону по всем критериям, что подтверждает её лидерство среди предприятий Госкорпорации «Росатом».Также эксперты выделили 17 передовых практик, успешно внедренных на Ростовской атомной станции. Среди них можно выделить использование видеорегистраторов для контроля доступа к работам и создание автоматизированного устройства для производства уплотняющих элементов.- В этом году мы поставили для себя сразу две цели в этом направлении — подтвердить статус лидера ПСР и перейти на следующий уровень развития «Производственной системы Росатом» на Ростовской АЭС — стать «Цифровым ПСР предприятием». С первой задачей мы успешно справились. Уверен, что и вторую нашему коллективу также по силам решить. Цифровая РППК запланирована на январь 2025 года, - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.Минэкономразвития готовит предложения по продлению нацпроекта «Производительность труда». Ведомство подчеркивает, что проект показал свою высокую эффективность. Он способствует не только внедрению современных производственных систем, но и адаптации к текущим условиям на рынке труда. Результаты реализации нацпроекта в России уже превысили 150 миллиардов рублей.Ростовская АЭС — это филиал АО «Концерн Росэнергоатом», который входит в состав «Электроэнергетического» дивизиона «Росатома». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища, всего в 13,5 км от города Волгодонска.Ростовская АЭС оснащена четырьмя энергоблоками с реакторами ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии составляет около 25 миллионов кВт·ч. Доля атомной генерации в Ростовской области достигает 70%, а в ОЭС Юга — около 30%. В состав энергосистемы Юга входят регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.Ростовская АЭС является социально эффективной организацией, которая вносит значительный вклад в развитие региона. Она участвует в финансировании различных сфер через налоги, социальные инвестиции и благотворительную деятельность. АЭС поддерживает здравоохранение, образование, культуру, спорт, охрану окружающей среды, а также развитие территорий и молодежи.