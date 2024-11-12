Эксперты проведут диагностику производственных показателей на Ростовской АЭС

Фото: Ростовская АЭС

Команда Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), приступила к рассмотрению основных функциональных направлений Ростовской АЭС. Визит экспертов проходит в рамках «Курса на совершенство» инициативы ВАО АЭС «Улучшенный мониторинг». Работа нацелена на повышение безопасности эксплуатации атомной станции.Эксперты ВАО АЭС проанализируют эффективность Ростовской атомной станции, эксплуатационный фокус и многое другое. По результатам исследования будут сформированы отчеты с информацией о производственном состоянии каждой функциональной области. Применяются новые методы наблюдения, методики расчетов и показатели. Они позволяют вовремя выявить точки роста и заблаговременно принять необходимые управленческие решения для повышения безопасности и надежности эксплуатации энергоблоков АЭС.Введение процесса «Улучшенный мониторинг» проводится не менее одного раза в год. В зависимости от задачи это может быть «Базовый мониторинг», «Расширенный мониторинг», «Поддержка» или «Целенаправленная поддержка».Руководитель экспертной группы МЦ ВАО АЭС Андрей Подопригора рассказал, что сейчас Ростовской АЭС присвоен уровень «Базовый мониторинг». Он отметил открытость работников предприятия в вопросах безопасности, нацеленность на результат. А также подчеркнул, что по результатам предыдущего визита ВАО АЭС Ростовская атомная станция показала высокий уровень состояния безопасности.По данным Московского центра ВАО АЭС, Ростовская атомная станция находится на самом верхнем уровне по показателям безопасности и эффективности Ассоциации.- Наша совместная задача с экспертами ВАО АЭС — сделать диагностику производственных показателей атомной станции по более чем 50 показателям. В ходе работы максимально обсудим вопросы безопасности, надежности и эффективности и возможные улучшения в этих областях, — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.Безопасность — один из ключевых приоритетов работы Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Большое внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом.В октябре 2024 года директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников стал лауреатом премии Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Он был представлен к награде за выдающиеся достижения в области атомной энергетики Nuclear Excellence Award. У премии богатая история. Она была учреждена в 2003 году для признания заслуг в области эксплуатации атомных электростанций, инфраструктуры, поддерживающей работу АЭС.