Фото: Ростовская АЭС.

Ростовская атомная электростанция в четвертый раз признана лидером «Производственной системы Росатом» (ПСР). Комиссия развивающей партнерской проверки качества развития отметила высокий уровень безопасности и эффективности работы флагмана энергетики юга России.Комиссия во главе с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым оценила работу волгодонских атомщиков в 2023 году. В центре внимания были такие направления, как эффективность, снижение потерь и повышение производительности труда по 16 индикаторам. По итогам специалисты установили высокий уровень развертывания ПСР на предприятии, подтвердив статус «Лидер ПСР», который АЭС получила в 2019 году.В этом году на Ростовской АЭС создано и подтверждено восемь ПСР-образцов, то есть эталонных участков производства. Они соответствуют лучшим практикам мира. Всего за последние пять лет реализовано около 170 проектов, из которых 35 — только за текущий год. Благодаря им, основной показатель эффективности сократился на 40%, а уровень удовлетворенности заказчиков вырос на 16%.Ростовские атомщики не забывают и о культуре бережливого производства на предприятии-поставщике — «Атомрезинокомплект». АЭС внедряет стандарты ПСР-инжиниринга на объекте «Строительно-монтажные работы по замене армоканатов на армопучки на первом и втором энергоблоках».В 2023 году специалисты атомной станции обучили по программам ПСР 12 главных врачей и других работников медицинской сферы Волгодонска. Новые знания в области бережливых технологий получили 158 врачей из 9 городов и 28 районов региона. Также обучение прошли 29 руководителей и сотрудников администрации города и муниципальных учреждений и 151 муниципальный служащий.С помощью методологической поддержки атомщиков реализовали 41 ПСР-проект, цель которого — комфортные условия проживания в Волгодонске, эффективное управление ресурсами учреждений. Еще 11 проектов — в стадии реализации, 16 тиражируется. Создано три ПСР-образца в центре социального обслуживания № 1, лицее № 24 и центре занятости населения г. Волгодонска. Продолжается методическое сопровождение проектов «Бережливая поликлиника» и «Эффективный муниципалитет».По результатам проверки был подписан меморандум. В нем отмечены 12 лучших практик и выданы рекомендации по совершенствованию ПСР. С 19 по 20 декабря ростовские атомщики проведут РППК на Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонте».— Наше знакомство с инструментами ПСР мы начали в 2009 году. И сейчас их эффективность доказана временем и теми проектами, которые реализовывались с помощью «бережливых» технологий. ПСР работает не только на крупных задачах, таких как сооружение энергоблоков или проведение масштабных планово-предупредительных ремонтов, но и распространяется на небольшие, — прокомментировал директор Ростовской атомной электростанции Андрей Сальников. — Мы с удовольствием делимся своими знаниями, методологией и наработками с предприятиями-партнёрами и городом, так как повышение производительности труда — национальный проект и задача, которую перед нами ставит правительство РФ.Министерство экономического развития разрабатывает предложения по продлению национального проекта «Производительность труда». Ранее он уже доказал свою эффективность. С помощью проекта можно не только создавать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За шесть лет нацпроект снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек.Ростовская атомная станция входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» — Электроэнергетический. Она расположена на берегу Цимлянского водохранилища, в 13 километрах от Волгодонска. Ежедневно АЭС вырабатывает порядка 25 миллионов киловатт часов каждым из четырех энергоблоков. Она обеспечивает более 70% энергии в Ростовской области и около 30% — по всему Югу с населением 27 миллионов человек.