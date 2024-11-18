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Эксперты Московского центра ВАО АЭС высоко оценили состояние безопасности Ростовской АЭС

Эксперты Московского центра ВАО АЭС высоко оценили состояние безопасности Ростовской АЭС
Повышение безопасности атомных станций — это основа эффективной и надежной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС*), подвели итоги своей работы на Ростовской АЭС. Они высоко оценили уровень станции по всем основным направлениям деятельности, а три из них — эксплуатационный фокус, управление работами и инженерно-техническое обеспечение — получили оценку «Образцовые».

— Результатами совместной работы удовлетворены. Из 7 функциональных областей производственной деятельности 4 получили оценку «Высокий уровень» и 3 «Образцовый». Но на этом мы не останавливаемся, путь повышения безопасности не имеет финиша, и мы будем идти дальше по пути совершенствования. Спасибо коллегам Московского центра ВАО АЭС за возможность получить взгляд экспертного сообщества на результаты нашей работы в области безопасности и наметить точки роста, — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Визит проходил в рамках инициативы ВАО АЭС «Улучшенный мониторинг» и был направлен на повышение безопасности эксплуатации атомной станции. По итогам эксперты подготовили аналитические отчеты, в которых отразили производственное состояние каждой функциональной области и предложили пути для дальнейшего развития. Следующий визит Международного центра ВАО АЭС в рамках инициативы «Улучшенный мониторинг» запланирован на ноябрь 2025 года.

Безопасность — один из главных приоритетов в работе Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Большое внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и профилактики травматизма, а также использованию информационных технологий в этой области. Электроэнергетический дивизион Росатома активно участвует в этой работе.

Ростовская АЭС — это филиал АО «Концерн Росэнергоатом», который входит в состав крупнейшего дивизиона Госкорпорации «Росатом» — «Электроэнергетический». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища, в 13,5 км от города Волгодонска.

На Ростовской АЭС работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 миллионов кВт⋅ч.

Атомная станция – это организация с высокой социальной эффективностью, которая вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Это происходит через налоги, социальные инвестиции и благотворительность. Кроме того, Ростовская АЭС помогает учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также станция поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры территорий расположения, профессиональное и творческое развитие молодежи.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга – около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они расположены на территории девяти республик, в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Фото: Ростовая АЭС
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