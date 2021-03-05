Ростовчанка пожаловалась на плохие условия в городской больнице № 8

В редакцию Rostov.ru жительница донской столицы прислала снимки, на которых видно удручающее состояние городской больницы № 8 на улице Красноармейской. По мнению Анастасии К., медучреждение нуждается в капитальном ремонте.Оценить условия городской больницы девушке пришлось не по своей воле. В начале марта ее доставили туда для экстренной операции. Пока она пребывала в стационаре отделения гинекологии, успела сделать несколько фотографий.- Я лежу в платной палате, и здесь состояние еще более-менее. А вот когда выходишь в общий коридор, хватаешься за голову, - рассказала ростовчанка. - Такое впечатление, что здание не ремонтировали с момента его постройки. Везде обшарпанные стены с трещинами толщиной с палец, а на потолках - потеки.По словам девушки, здание больницы представляет опасность для пациентов. Более того, мелкий ремонт вряд ли решит проблему вечно текущей крыши. Очевидно, что медучреждение нужно либо капитально ремонтировать, либо вовсе сносить.Анастасия признается, что медперсонал больницы делает свою работу на отлично. Очень жаль, что профессионалам своего дела приходится работать в допотопных условиях, рискуя своей жизнью в аварийном здании.Очевидно, что сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако не стоит забывать, что в других больницах города ежедневно спасают жизни не меньшего количества людей, чем в ковидных госпиталях. И таким медучреждениям также нужна поддержка властей в содержании и ремонте.