На базе детской городской больницы № 2 в Ростове развернули еще один ковидный госпиталь

В Ростове-на-Дону на базе детской городской больницы № 2 развернули еще один ковидный госпиталь. Об этом в ходе рабочей поездки по донской столице сообщил губернатор Ростовской области.Стационар детской городской больницы № 2, расположенный на улице Адыгейской, 12/191, передан центру «Здоровье». На его базе с 10 ноября заработает моногоспиталь на 200 ковидных коек, в том числе 20 реанимационных, для приема жителей города Ростова-на-Дону с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он будет состоять из приемного отделения с отдельно выделенными местами для хранения вещей пациентов, первый этаж отдали под отделение анестезиологии-реанимации, а второй, третий и четвертый этажи - под инфекционное отделение.Чтобы переоборудовать стационар под госпиталь, пришлось сделать шлюзы в «красную» зону, ремонт помещений, подвести кислородную подводку (более 90 точек), провести переустройство приемника для приема носилочных пациентов, устройство асфальтобетонного покрытия для заезда машин скорой медицинской помощи и их дезинфекции после эвакуации, устройство пандусов. Кроме того, специалисты установили 30 рабочих мест с возможностью работать с документацией электронно.Судя по тому, как в регионе, и в частности в Ростове, разворачиваются ковидные госпитали, ситуация действительно критическая. Каждые сутки в донском регионе регистрируют по несколько сотен заболевших, а патологоанатомы работают на износ, проводя экспертизы трупов людей, умерших от коронавируса. Если ситуация не изменится, система здравоохранения может рухнуть.