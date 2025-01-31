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В Ростове часть города останется без воды на сутки

В Ростове часть города останется без воды на сутки
В Ростове временно отключения воду в нескольких частях города. Как сообщили в «Ростовводоканале», 4 февраля с 8:30 на сутки будет прекращено водоснабжение. 

Воду отключат в следующих районах:

Красноармейская — от переулка Доломановского до проспекта Сиверса;
проспект Сиверса — от Красноармейской до переулка Приволжского;
переулки — от Приволжского до 2-го переулка, а также от Катаева до Филимоновской и от Филимоновской до Эстонской;
переулок Доломановский — от Пушкинской до Красноармейской.

Кроме того, в другой части города ожидается слабый напор воды. Это затронет дома, расположенные в границах проспекта Театрального, переулка Доломановского, улиц Максима Горького и Береговой.

Причиной отключения воды стали ремонтные работы. На улице Сиверса проходят реконструкция водопровода и подключение нового объекта.
Фото: Ростов.ру
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