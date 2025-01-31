В Ростове часть города останется без воды на сутки

Фото: Ростов.ру

В Ростове временно отключения воду в нескольких частях города. Как сообщили в «Ростовводоканале», 4 февраля с 8:30 на сутки будет прекращено водоснабжение.Воду отключат в следующих районах:Кроме того, в другой части города ожидается слабый напор воды. Это затронет дома, расположенные в границах проспекта Театрального, переулка Доломановского, улиц Максима Горького и Береговой.Причиной отключения воды стали ремонтные работы. На улице Сиверса проходят реконструкция водопровода и подключение нового объекта.