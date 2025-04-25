Центр Ростова и Главный ж/д вокзал останутся без воды на сутки

Фото: Дондей

Компания «Ростовводоканал» сообщила населению о планируемом прекращении подачи воды на сутки в зоне Главного железнодорожного вокзала и центральной части города Ростова.Водоснабжение будет временно прекращено 29 апреля, начиная с 9:00, на территории улиц: Майкопская, Писательская, Некрасовская, Республиканская, Минераловодская, Депутатская, Саши Чебанова, Вагулевского, Привокзальная площадь, Сиверса и Локомотивная.Временное прекращение подачи воды обусловлено необходимостью проведения работ по переключению многоквартирного здания на водопроводную магистраль, расположенную на проспекте Сиверса.Предполагается, что подача воды возобновится 30 апреля к 9:00.Жителям города рекомендуется заблаговременно обеспечить себя запасами питьевой и технической воды для обеспечения повседневных нужд на период отключения.