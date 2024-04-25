Фото: Ростов ру

В Ростове у жителей Западного из кранов потекла грязная вода. Об этом сообщили жители многоквартирного дома № 52 на улице Скачкова.Жидкость, текущая из кранов, темно-коричневого цвета. Ростовчане рассказали, что грязная вода приобрела такой оттенок около 14:00. Также она имеет неприятный запах.- Невозможно искупаться и помыть посуду, не говоря уже о приготовлении еды, — сообщил местный житель. — Когда ситуация разрешится и из-за чего она возникла, непонятно.Вероятно, пока возникшую проблему не решат, сотням горожан придется принимать душ в другом месте и покупать питьевую воду для бытовых нужд в близлежащих магазинах.