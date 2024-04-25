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В Ростове у жителей Западного из кранов потекла грязная вода

В Ростове у жителей Западного из кранов потекла грязная вода
В Ростове у жителей Западного из кранов потекла грязная вода. Об этом сообщили жители многоквартирного дома № 52 на улице Скачкова.

Жидкость, текущая из кранов, темно-коричневого цвета. Ростовчане рассказали, что грязная вода приобрела такой оттенок около 14:00. Также она имеет неприятный запах.

- Невозможно искупаться и помыть посуду, не говоря уже о приготовлении еды, — сообщил местный житель. — Когда ситуация разрешится и из-за чего она возникла, непонятно.

Вероятно, пока возникшую проблему не решат, сотням горожан придется принимать душ в другом месте и покупать питьевую воду для бытовых нужд в близлежащих магазинах.
Фото: Ростов ру
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