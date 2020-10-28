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Ростовчане предложили перенести светофор в переулке Днепровском

Ростовчане предложили перенести светофор в переулке Днепровском
Жители Ростова предложили перенести светофор в районе пединститута в Днепровском переулке. Инициатива Константина Матвеева появилась 28 октября на популярном городском портале.

По мнению Константина, существующий светофор, который расположен рядом с остановкой «Пединститут» в районе дома № 115/1, неудобен как для автомобилистов, так и для пешеходов.

- Если оставить возле пединститута один светофор, а другой перенести ближе к дому № 115/1 в переулке Днепровском, будет значительно проще выезжать, - пишет ростовчанин.

Константин отметил, что такие изменения также позволят пешеходам быстрее и удобнее переходить переулок Днепровский.

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