Ростовчане предложили перенести светофор в переулке Днепровском

Жители Ростова предложили перенести светофор в районе пединститута в Днепровском переулке. Инициатива Константина Матвеева появилась 28 октября на популярном городском портале.По мнению Константина, существующий светофор, который расположен рядом с остановкой «Пединститут» в районе дома № 115/1, неудобен как для автомобилистов, так и для пешеходов.- Если оставить возле пединститута один светофор, а другой перенести ближе к дому № 115/1 в переулке Днепровском, будет значительно проще выезжать, - пишет ростовчанин.Константин отметил, что такие изменения также позволят пешеходам быстрее и удобнее переходить переулок Днепровский.