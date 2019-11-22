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Светофор на перекрестке на Портовой в Ростове просит установить ростовчанин

Светофор на перекрестке на Портовой в Ростове просит установить ростовчанин
Житель донской столицы просит установить светофор на улице Портовой. Соответствующая петиция появилась 25 ноября на популярном портале инициатив.

Дмитрий Стрижков считает, что на перекрестке улица Портовая – переулок 1-й Поселковый в микрорайоне Вертолетное поле необходим светофор, который бы регулировал движение авто и пешеходов. Сейчас там происходит очень много ДТП, которые случаются из-за отсутствия регулировки движения.

- Подобная зона есть в 240 метрах, но, к сожалению, она не справляется с такой огромной нагрузкой, - считает Дмитрий.

Напомним, утром 25 ноября в этом месте погибли мама с дочкой. Они стояли на разделительной полосе, когда в них после ДТП влетел грузовик.

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