Светофор на перекрестке на Портовой в Ростове просит установить ростовчанин



Житель донской столицы просит установить светофор на улице Портовой. Соответствующая петиция появилась 25 ноября на популярном портале инициатив.



Дмитрий Стрижков считает, что на перекрестке улица Портовая – переулок 1-й Поселковый в микрорайоне Вертолетное поле необходим светофор, который бы регулировал движение авто и пешеходов. Сейчас там происходит очень много ДТП, которые случаются из-за отсутствия регулировки движения.



- Подобная зона есть в 240 метрах, но, к сожалению, она не справляется с такой огромной нагрузкой, - считает Дмитрий.



Напомним, утром 25 ноября в этом месте погибли мама с дочкой. Они стояли на разделительной полосе, когда в них после ДТП влетел грузовик.