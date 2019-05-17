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Дублирующий светофор в Октябрьском районе просит установить ростовчанин

Житель донской столицы просит установить в Октябрьском районе города дублирующий светофор. Такая петиция Дублирующий светофор в Октябрьском районе просит установить ростовчанинпоявилась на сайте инициатив.

Андрей Брухнов предлагает поставить еще один светофор на пересечении улиц Нансена и Стадионной. По мнению автора, водители на этом участке испытывают сложности в движении.

– Дублирующий светофор облегчит поворот налево, в сторону проспекта Сельмаш, – говорит Андрей.

Автор петиции приложил схему, согласно которой указал место, где светофор должен быть.

Стоит отметить, что жители донской столицы часто выступают с инициативой поставить дополнительный светофор в Октябрьском районе города.

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