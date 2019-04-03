Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Житель Ростова просит установить светофор для пешеходов на Кулагина

Житель Ростова просит установить светофор для пешеходов на Кулагина
Ростовчанин предлагает установить светофор для пешеходов на пересечении улицы Кулагина и проспекта Стачки. Соответствующая петиция появилась на общественном интернет-портале.

Владимир Мисюра пишет, что на пешеходном переходе по Стачки светофор установлен. Однако, его нет на Кулагина, хоть там количество людей ничуть не меньше. Они переходят проезжую часть даже тогда, когда для автомобилей горит зелёный сигнал. Активист отмечает, что это небезопасно для пешеходов.
Житель Ростова просит установить светофор для пешеходов на Кулагина

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.