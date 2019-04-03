Житель Ростова просит установить светофор для пешеходов на Кулагина



Ростовчанин предлагает установить светофор для пешеходов на пересечении улицы Кулагина и проспекта Стачки. Соответствующая петиция появилась на общественном интернет-портале.



Владимир Мисюра пишет, что на пешеходном переходе по Стачки светофор установлен. Однако, его нет на Кулагина, хоть там количество людей ничуть не меньше. Они переходят проезжую часть даже тогда, когда для автомобилей горит зелёный сигнал. Активист отмечает, что это небезопасно для пешеходов.

