Ростовчане пожаловались на канализационные реки в Железнодорожном районе
В Железнодорожном районе Ростова жители пожаловались на канализационные реки. Подписчица социальной сети опубликовала видео с улицы Амбулаторной и рассказала, что по улицам уже не первый месяц течёт вода с неприятным запахом.
«Ростовводоканал» проверил канализационные системы, но не нашёл аварий и каких-либо сбоев.
- На Амбулаторной улице сетей канализации вовсе нет. По всей видимости, у кого-то из жителей переполнилась сливная яма. Пора вызвать ассенизаторскую машину для откачки стоков, - объяснили в пресс-службе водоканала.