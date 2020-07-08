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Ростовчане пожаловались на канализационные реки в Железнодорожном районе

Ростовчане пожаловались на канализационные реки в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе Ростова жители пожаловались на канализационные реки. Подписчица социальной сети опубликовала видео с улицы Амбулаторной и рассказала, что по улицам уже не первый месяц течёт вода с неприятным запахом.

«Ростовводоканал» проверил канализационные системы, но не нашёл аварий и каких-либо сбоев.
- На Амбулаторной улице сетей канализации вовсе нет. По всей видимости, у кого-то из жителей переполнилась сливная яма. Пора вызвать ассенизаторскую машину для откачки стоков, - объяснили в пресс-службе водоканала.

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