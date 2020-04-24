Ростовчане жалуются на канализационные зловония в Суворовском



Ростовчане жалуются на невыносимый запах канализации в жилом комплексе «Суворовский», расположенном в Октябрьском районе города. Свое недовольство они выразили в соцсетях.



По словам жителей, канализация стекает в овраг около жилого комплекса. Вокруг него все поросло травой и камышом, а рядом проходит аллея, по которой местные любят гулять. Но в последнее время пройтись по ней невозможно из-за зловония.



– Течет канализация в овраг, по аллее гулять невозможно! Вонь стоит! – жалуются жители Суворовского.



Жилой комплекс площадью свыше 700 гектаров находится в Октябрьском районе Ростова. Этот практически отдельный город включает в себя 60 многоквартирных домов.