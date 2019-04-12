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Ростовчане Лопырёва и Серебренников поделились фотографиями с Аллой Пугачёвой

Ростовчане Лопырёва и Серебренников поделились фотографиями с Аллой Пугачёвой
Уроженцы Ростова Кирилл Серебренников и Виктория Лопырёва поделились с подписчиками фото с Аллой Пугачёвой. Кадры они выложили в связи с юбилеем Примадонны, который был 15 апреля.

Совместные кадры режиссёра Серебренникова и певицы появились в Инстаграме «Гоголь-центра». Судя по всему, снимки были сделаны в рамках подготовки спектакля «Наша Алла». Кирилл практически закончил подготовку к постановке, показы пройдут 24 и 25 апреля в Москве. Выступление приурочено ко дню рождения Пугачёвой.

- Алла Пугачева — это Страна. С её изменениями и перегибами, крайностями и откровениями, взлётами и падениями. А страна у нас одна. И наша Алла — одна на всех и у каждого своя, - говорят сотрудники «Гоголь-центра».
Ростовчане Лопырёва и Серебренников поделились фотографиями с Аллой Пугачёвой
Фотографии Серебренникова и Пугачёвой как будто сделаны случайно во время прогулки. Они, держась за руки, бродят по узким улочкам с низкими домами. Конечно, при подготовке спектакля режиссёр консультировался с Примадонной, проводил с ней долгие беседы, чтобы «Наша Алла» получился душевным и был понятен каждому зрителю.

Практически одновременно с Серебренниковым фотографией с Аллой Борисовной выложила Виктория Лопырёва. Фото сделано в каком-то торговом центре, и все выглядит так, будто певица и телеведущая как закадычные подружки решили пройтись по магазинам. В описании к посту ростовчанка поздравила Пугачёву с юбилеем и назвала её сильной женщиной.
Ростовчане Лопырёва и Серебренников поделились фотографиями с Аллой Пугачёвой

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