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Ростовский режиссер Кирилл Серебренников поставит совместный спектакль российского и немецкого театров

Ростовский режиссер Кирилл Серебренников поставит совместный спектакль российского и немецкого театров
Ростовский режиссер Кирилл Серебренников поставит совместный спектакль российского «Гоголь-Центра» и немецкого Deutsches Theater Berlin. Информация об этом опубликована на сайте «Гоголь-Центра».

Известно, что совместная работа театров планировалась еще в 2016 году. Немецкая сторона пригласила Серебренникова поставить спектакль на их сцене. В ответ режиссер предложил использовать в качестве материала для спектакля новеллы Бокаччо. Однако планы так и не реализовались: в 2017 году Серебренникова арестовали.

Сначала Deutsches Theater Berlin перенес премьеру до возвращения Серебренникова. Когда стало понятно, что процесс в отношении режиссера завершится нескоро, немецкий театр решил возобновить работу. Поскольку Серебренников находится под подпиской о невыезде, немецкий театр приехал репетировать в Москву.

Напомним, Кирилла Серебренникова обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере». Фигурантами уголовного дела являются также бывшие генпродюсер и гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывший руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум.

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