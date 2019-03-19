Уроженец Ростова Кирилл Серебренников поставит спектакль, посвящённый Алле Пугачёвой



Ростовчанин Кирилл Серебренников стал режиссёром постановки, посвящённой Алле Пугачёвой. Концерт-спектакль «Наша Алла» пройдёт 23 и 25 апреля в Гоголь-центре. Он будет посвящён 70-летию Примадонны.



- Хотим мы этого или нет — она всегда с нами, в нас, про нас. Алла Пугачёва — это Страна, - пишут на сайте театрального центра.



А ведь и правда, Алла Борисовна уже давно стала лицом российской эстрады. Если существуют исполнители, которых не знает молодёжь, то песни Примадонны может спеть каждый, даже проснувшись среди ночи.



На концерте-спектакле гости услышат как хиты, так и неизвестные произведения из репертуара Пугачёвой 70-80-х годов. Конечно, зрителей ждёт неординарное шоу, которое обязательно удивит каждого. Ведь Серебренников — тот режиссёр, который даже для обыденной темы найдёт необычное решение.



Судя по всему, Кирилл руководил постановкой спектакля из дома. С 2017 года он находится под домашним арестом, так как обвиняется в хищении денежных средств государства. Однако арест не является для Серебренникова поводом для прекращения творческой деятельности.



Он уже срежиссировал нашумевший фильм «Лето», посвящённый Виктору Цою. Большая часть съёмок проходила без Кирилла. Он, сидя дома, монтировал картину. В итоге он получил ветвь Каннского фестиваля. К тому же «Лето» выдвинуто на премию «Ника» аж в 12 номинациях.