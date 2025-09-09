В Ростовской области с 2026 года пенсии будут повышать дважды в год

Фото: DonDay

На Дону пенсии проиндексируют дважды в 2026 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Первая индексация планируется на 1 февраля и будет проведена с учётом уровня инфляции. Второе повышение назначено на 1 апреля, и тогда пенсии увеличат выше фактической инфляции. Точные размеры надбавок ещё не определены.Фактический уровень инфляции будут учитывать по итогам января, после чего рассчитают конкретные суммы повышения.Важно, что индексация затронет также и работающих пенсионеров.