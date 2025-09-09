В Ростовской области с 2026 года пенсии будут повышать дважды в год
На Дону пенсии проиндексируют дважды в 2026 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Первая индексация планируется на 1 февраля и будет проведена с учётом уровня инфляции. Второе повышение назначено на 1 апреля, и тогда пенсии увеличат выше фактической инфляции. Точные размеры надбавок ещё не определены.
Фактический уровень инфляции будут учитывать по итогам января, после чего рассчитают конкретные суммы повышения.
Важно, что индексация затронет также и работающих пенсионеров.