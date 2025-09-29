В России с 1 февраля 2026 года увеличится размер материнского капитала

Фото: DonDay

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ. Выплаты будут проиндексированы на фактический уровень инфляции, в размере 6,8%.Материнский капитал на второго ребенка вырастет до 974 тысяч рублей при условии, что ранее не оформлялись выплаты за первого ребенка.Для сравнения: в 2025 году материнский капитал на первого ребенка составляет 690 226 рублей, а на второго и последующих — 912 162 рубля.Кроме того, повысится размер единого пособия по рождению ребенка — в 2026 году оно составит 28 773 рубля.На финансирование единого пособия для семей с детьми планируется направить около 1,76 трлн рублей.Также предусмотрено выделение 119 млрд рублей на новый семейный налоговый кредит, который запустят с 2026 года. Эта выплата позволит родителям с двумя и более детьми получать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов.