Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В России

Версия для печати

В России с 1 февраля 2026 года увеличится размер материнского капитала

В России с 1 февраля 2026 года увеличится размер материнского капитала

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ. Выплаты будут проиндексированы на фактический уровень инфляции, в размере 6,8%.

Материнский капитал на второго ребенка вырастет до 974 тысяч рублей при условии, что ранее не оформлялись выплаты за первого ребенка.

Для сравнения: в 2025 году материнский капитал на первого ребенка составляет 690 226 рублей, а на второго и последующих — 912 162 рубля.

Кроме того, повысится размер единого пособия по рождению ребенка — в 2026 году оно составит 28 773 рубля.

На финансирование единого пособия для семей с детьми планируется направить около 1,76 трлн рублей.

Также предусмотрено выделение 119 млрд рублей на новый семейный налоговый кредит, который запустят с 2026 года. Эта выплата позволит родителям с двумя и более детьми получать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.