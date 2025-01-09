Жителям Ростовской области дважды за год проиндексируют пенсии

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Жителям Ростовской области в 2026 году может быть предоставлена возможность получить двукратное повышение пенсий. Данная инициатива в настоящее время обсуждается депутатами Государственной Думы.Согласно предварительным расчетам, первое увеличение пенсионных выплат запланировано на 1 февраля 2026 года и составит 4,5%. Второе повышение ожидается 1 апреля того же года, его размер может достичь 5,5%.Также в Госдуме рассматривается возможность проведения аналогичной двухэтапной индексации в 2027 году. Предполагается, что в феврале выплаты вырастут на 4%, а в апреле — на 4,1%. Сроки проведения индексации останутся неизменными.В то же время в Госдуме подчеркивают, что окончательные размеры повышения могут быть пересмотрены. Это будет зависеть от экономической ситуации в стране, включая уровень инфляции и состояние бюджета. Таким образом, показатели индексации могут быть скорректированы в соответствии с текущими финансовыми условиями.08:49