Лечение огнем: Ростовчанам рассказали о традициях в День Евлампия Зимоуказателя

По народному календарю 23 октября празднуют День Евлампия Зимоуказателя. В эту дату верующие вспоминают мучеников Евлампия и Евлампии, а также преподобного Амвросия Оптинского.Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили во времена гонений на христиан в Никомидии. Юноша принял веру и открыто выступил против властей. Он был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Юноша пошел в языческое капище, где обратился к идолу с призывом пасть во имя Христа. Тот рухнул. После этого многие уверовали в Спасителя. Стража вновь арестовала Евлампия.В это время его сестра объявила себя христианкой. Девушка пожелала разделить страдания брата. Но несмотря на пытки они остались тверды в своей вере. В результате Евлампия скончалась от мучений, а Евлампий был обезглавлен.В этот день вспоминают и преподобного Амвросия Оптинского (в миру Александра Гренкова). Он жил в 19 веке в России. Болезнь надолго «заперла» его к келье и лишила возможности участвовать в богослужениях. Но физическая немощь способствовала росту его духовного влияния. Амвросий оказывал поддержку и давал мудрые советы людям.В этот день на Руси крестьяне приступали к изготовлению лучин — средств освещения жилища. Поэтому в народе за праздником закрепилось еще одно название — Евлампий Светильник. Для изготовления лучин брали поленья и откалывали от них щепки. А затем их размещали в металлических держателях.Вдобавок в праздник было принято уделять время домашним работам. Женщины занимались рукоделием и приготовлением еды. В свою очередь мужчины брались за ремонт хозяйственных принадлежностей. Люди верили, что все сделанное в этот день своими руками приносило благополучие и достаток в дом.А еще в этот день прыгали через костер. Считалось, что это помогало избавиться от болезней и проблем. С помощью пламени лечили и больных детей. Малыша трижды усаживали на лопату и аккуратно подносили к теплой печи. Полагали, что так к ребенку придет крепость.В этот день не разрешалось после трапезы оставлять еду на столе. Это могло навлечет голод на семью. Также нельзя было сметать на пол крошки. Это могло прогнать достаток. Еще женщинам запрещалось надевать дорогие украшения - это влекло за собой нечистую силу. Считалось, что покупка одежды приносила в дом беду. Одалживание спички предвещало уход уюта и семейного тепла. В этот день нельзя было гадать иначе все предсказания не сбудутся. Свадьба 23 октября вела к краткосрочному и несчастному союзу.Народные поверья в этот день основывались на наблюдениях за природой и погодой. Так, если рога месяца повернуты на север — зима будет быстрой и суровой, а если на юг — грязной, слякотной и затяжной. А. если у ивы опали все листья - наступит ранняя зима.