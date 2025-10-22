Ростовчанам рекомендуют сварить кашу в День Якова Дровопильца 

Фото: Нейросеть

По народному календарю 22 октября празднуют День Якова Дровопильца, или Якова Студеного. В эту дату православная церковь чтит память Иакова Алфеева - одного из 12 учеников Христа.История праздника уходит к первым векам христианства. По церковным преданиям, после Вознесения Иисуса апостолы разошлись по разным странам, чтобы распространить веру. Иаков Алфеев проповедовал в Иудее и восточных землях. Он крестил язычников, исцелял больных и укреплял общины первых христиан. Его убили за проповедь учения Христа. Стойкость и готовность умереть за веру сделали имя апостола символом духовного мужества и верности. Вскоре Церковь установила особый день его памяти, чтобы чтить его подвиг и напоминать верующим о силе веры.В народе праздник закрепился под именем Яков Студеный, или Яков Дровопилец. Эти названия связаны с сезоном года. К этому времени обычно завершалась уборка урожая. Жители начинали подготовку к холодному периоду. С этого дня начинали валку и колку дров. Говорили, что осенние поленья дают лучший жар, а также дольше держат тепло в печи.Вдобавок праздник связан с окончанием грибного сезона и началом активной переработки зерна в крупу. Так, на Руси варили первую осеннюю кашу. Ее ставили на стол с маслом или салом. Приготовление каши символизировало достаток и единство общины. Угощение соседей и родственников предвещало взаимопомощь в зимний период. А тех, кто в этот день был сытым, считали более защищенными от нужды.В этот день домашние работы символизируют заботу о физическом тепле и продовольственной безопасности на предстоящую зиму. Рекомендуют сочетать дела с молитвой. Считается, что это поможет укрепить домашнее благополучие и получить небесное покровительство.По народным приметам не рекомендуется начинать новые дела — это может привести за собой неудачи. Еще не советуют заходить в чужой дом с пустыми руками — это приведет к бедности. Стоит ограничить себя от перенапряжения — это поможет уберечь от болезней домочадцев. Также есть поверье о нежелательности брать в руки иглы и шить в этот день — возможны ссоры и разлад.Приметы в этот день связаны с погодой. Так, если утром пойдет мелкий дождь - можно ожидать хороший урожай в следующем сезоне. Также если у вишни не опали листья — будет оттепель. Смена шерстного покрова у зайца предвещала приближение морозов.