Экстренное предупреждение о заморозках сделали в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются дождь, туман и заморозки. Ухудшение погодных условий начнется с 5 февраля.Синоптики прогнозируют небольшие дожди. С 6 февраля температура воздуха снизится до -6 градусов, на дорогах образуется ледяная корка. Вместе с этим на область в утренние и ночные часы опустится туман, а ветер усилится до 65 километров в час (18 м/с).Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не лихачить. В связи с риском падения деревьев и обрыва проводов транспорт необходимо оставлять исключительно на парковке.Пешеходам стоит переходить дорогу только по «зебре» и выходить из дома в одежде со светоотражающими элементами.