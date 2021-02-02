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Экстренное предупреждение о заморозках сделали в Ростовской области

Экстренное предупреждение о заморозках сделали в Ростовской области
В Ростовской области ожидаются дождь, туман и заморозки. Ухудшение погодных условий начнется с 5 февраля.

Синоптики прогнозируют небольшие дожди. С 6 февраля температура воздуха снизится до -6 градусов, на дорогах образуется ледяная корка. Вместе с этим на область в утренние и ночные часы опустится туман, а ветер усилится до 65 километров в час (18 м/с).

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не лихачить. В связи с риском падения деревьев и обрыва проводов транспорт необходимо оставлять исключительно на парковке.

Пешеходам стоит переходить дорогу только по «зебре» и выходить из дома в одежде со светоотражающими элементами.

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