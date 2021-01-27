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Туман и гололёд ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных

Туман и гололёд ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных
В Ростове-на-Дону в ближайшие трое суток ожидаются гололед и туман. Об этом со ссылкой на Ростовский гидрометцентр сообщает Управление ГО и ЧС города.

В донской столице в ближайшие дни, 29, 30 и 31 января, в ночные и утренние часы местами прогнозируют туман, на дорогах будет гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями нужно быть предельно внимательными на дорогах. Это также касается пешеходов.

Автомобилистам нужно быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не забывать про противотуманные фары. Пешеходам нужно переходить дорогу только в разрешенных местах, а на одежде иметь светоотражающие элементы.

Существенных осадков в городе не предвидится.

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