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По уровню медобслуживания Ростов занял 17-е место среди 30 городов РФ

По уровню медобслуживания Ростов занял 17-е место среди 30 городов РФ
Ростов-на-Дону оказался на 17-й строчке рейтинга городов России по уровню медицинского обслуживания. Результаты соответствующего исследования опубликовало маркетинговое агентство Zoom Market.

Специалисты проводили социологический опрос в августе 2019 года. Жителям 30 российских городов задавали следующие вопросы: «Как часто вы обращаетесь в медицинские учреждения?», «Вы обращаетесь в бюджетные медицинские учреждения или в коммерческие?», «Как вы оцениваете уровень бюджетных медицинских учреждений в вашем городе?».

Первые три места в рейтинге заняли Москва, Краснодар и Новосибирск. Замкнул список город Саранск. Ростов оказался на 17-й строчке по уровню медобслуживания.

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