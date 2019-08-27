По уровню медобслуживания Ростов занял 17-е место среди 30 городов РФ



Ростов-на-Дону оказался на 17-й строчке рейтинга городов России по уровню медицинского обслуживания. Результаты соответствующего исследования опубликовало маркетинговое агентство Zoom Market.



Специалисты проводили социологический опрос в августе 2019 года. Жителям 30 российских городов задавали следующие вопросы: «Как часто вы обращаетесь в медицинские учреждения?», «Вы обращаетесь в бюджетные медицинские учреждения или в коммерческие?», «Как вы оцениваете уровень бюджетных медицинских учреждений в вашем городе?».



Первые три места в рейтинге заняли Москва, Краснодар и Новосибирск. Замкнул список город Саранск. Ростов оказался на 17-й строчке по уровню медобслуживания.