Ростов занял последнее место среди городов России по количеству обращающихся к психологам горожан

В донской столице горожане меньше всего обращаются к психологам по сравнению с другими городами страны. Соответствующий рейтинг составили в агентстве Zoom Market.Аналитики опросили более 2,5 тысячи человек из 21 города страны. Лидером в списке стала Москва. Последующие места заняли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Томск, Воронеж, Красноярск, Нижний Новгород, Краснодар и так далее. На последней, 21-й, строчке оказался Ростов-на-Дону. Судя по всему, жители донской столицы просто не любят обращаться за помощью к психологам и сами справляются со своими проблемами.Респондентам задавали три вопроса по телефонной связи: «По вашему мнению, обращение за профессиональной психологической помощью в сложных жизненных ситуациях оправданно?», «Приходилось ли вам обращаться за профессиональной психологической помощью?», «С кем вы делитесь своими проблемами и переживаниями?».