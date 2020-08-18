Лидером в рейтинге городов, жители которых любят семечки, стал Ростов-на-Дону

Донская столица заняла первое место в топ-20 городов России, жители которых любят грызть семечки. Соответствующий рейтинг опубликовали аналитики из агентства Zoom Market.Специалисты провели серию интервью среди 2 400 россиян из 20 городов страны. Горожан спрашивали, любят ли они семечки и где их едят. Лидером среди таких территорий России стал Ростов-на-Дону. Последующие места заняли Краснодар, Москва, Иваново, Тамбов, Челябинск, Симферополь, Пермь, Уфа, Воронеж, Саратов, Астрахань, Волгоград, Самара и Казань. Пятерку городов, где жители меньше всего любят семена подсолнуха, замкнули Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.По данным аналитиков, большинство среди опрошенных едят семечки дома. Только 24% жителей России щелкают их на улица, 2% - на работе.