Ростов, Шахты и Батайск лидируют по числу новых инфицированных COVID-19

На протяжении двух суток лидерами по количеству новых зараженных коронавирусом на Дону остаются Ростов, Шахты и Батайск. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.По данным на 14 июля, за сутки 99 заболевших зафиксировали в 19 городах и районах области. В Ростове-на-Дону выявлен 41 инфицированный, в Шахтах - 13 человек, в Батайске – восемь. В Сальске зарегистрировали семь граждан. По четыре человека подхватили инфекцию в Азовском и Пролетарском районах. По три зараженных коронавирусом - в Азове, Новочеркасске и Мясниковском районе. По два - в Донецке, Цимлянском и Аксайском районах. По одному инфицированному обнаружено в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Веселовском, Октябрьском, Целинском, Семикаракорском и Родионово-Несветайском районах.Так, за весь период эпидемиологической ситуации в Ростовской области зафиксировали 10 922 человека с COVID-19. Жертвами заболевания стали 167 граждан, из них трое скончались за прошедший день.