Ростов-на-Дону стал лидером по числу заразившихся вирусом COVID-19 за последние сутки

В донской столице зафиксировано больше всего новых заразившихся вирусом COVID-19. О данных на 15 августа сообщили в правительстве Ростовской области.За прошедшие 24 часа выявлено 128 инфицированных коронавирусом в 30 районах и городах донского региона. Большинство из них – 59 человек – проживают в Ростове. Еще девять случаев зафиксировано в Волгодонске, по семь – в Сальском районе и Таганроге, пять – в Аксайском районе, по четыре – в Октябрьском и Азовском. Три заразившихся являются жителями Заветинского района, по два больных выявили в Егорлыкском, Кагальницком, Белокалитвинском, Миллеровском и Обливском районах, Новочеркасске, Шахтах и Гуково. По одному пациенту зарегистрировали в Зверево, Новошахтинске, Усть-Донецком, Чертковском, Советском, Тарасовском, Тацинском, Багаевском, Волгодонском, Зерноградском, Мартыновском, Песчанокопском, Неклиновском и Мясниковском районах.Всего на территории Ростовской области положительные результаты тестов на COVID-19 получили 14 867 человек. Количество скончавшихся от опасного вируса достигло 284 пациентов, включая шестерых умерших за последние сутки.