В донском регионе лидером по количеству зараженных коронавирусом стал Ростов-на-Дону

Донская столица стала лидером по числу зараженных вирусом COVID-19 среди других городов и районов Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 11 июля, за сутки зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом в 18 районах и городах донского региона. В Ростове-на-Дону инфекцию подхватили 56 человек. COVID-19 также выявлен у семи человек в Сальском районе и у такого же количества в Мясниковском районе. По четыре жителя заразились в Красносулинском районе и Шахтах. По двое инфицированных подтвердились в Новочеркасске, Волгодонске, Аксайском и Белокалитвинском районах. По одному заболевшему коронавирусом являются жителями Каменска-Шахтинского, Мартыновского, Дубовского, Азовского, Зимовниковского, Родионово-Несветайского, Семикаракорского и Кагальницкого районов.Жертвами COVID-19 в донском регионе за весь период пандемии стал 161 человек. Коронавирус подтвержден у 10 629 жителей Ростовской области.