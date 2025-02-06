Донской минтранс хочет оспорить в суде запрет на перенос автобусных маршрутов

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Министерство транспорта Ростовской области направило апелляцию в арбитражный суд. Власти хотят добиться отмены запрета на перенос 14 автобусных маршрутов к автовокзалу «Центральному» в Ростове.Судебные разбирательства начались летом 2024 года. В июле ООО «Ростдонавтовокзал» направило иск к донскому Минтрансу с требованием признать незаконным перенос ряда маршрутов с Пригородного автовокзала на новый.Разбирательства подошли к концу только в конце декабря. Суд установил, что Министерство транспорта Ростовской области отдало право обслуживать маршруты без проведения конкурса. В ведомстве искусственно создали условия, при которых новый вокзал зарабатывал в ущерб конкурентам.Донской Минтранс не согласился с этим решением. Теперь власти пытаются его оспорить. Заседание назначено на 25 февраля.