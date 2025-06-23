В Ростовое перенос маршрутов с пригородного автовокзала на «Центральный» признали законным

Фото: Дондей

Суд подтвердил законность переноса пригородных автобусных маршрутов с автовокзала на проспекте Шолохова на новый автовокзал «Центральный» в Ростове. Решение принял Арбитражный апелляционный суд Ростовской области.В июле 2024 года компания «Ростдонавтовокзал», управляющая старым автовокзалом, посчитала что перенос маршрутов нарушает закон о конкуренции и требует проведения конкурса. В итоге, в декабре, Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону обвинения.Однако в июне 2025 года стало известно, что пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда. Причем, к апелляционному процессу присоединились и другие транспортные компании.Перевозчики сообщили, что сами инициировали перенос. Также они подчеркнули, что внесенные изменения в маршруты (корректировка протяженности и остановочных пунктов) не делают их новыми и не нарушают региональный стандарт транспортного обслуживания. Суд принял их доводы и отметил, что факты несоответствия стандартам не подтвердились.