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В Ростове суд признал незаконным перенос автобусных маршрутов на новый вокзал

В Ростове суд признал незаконным перенос автобусных маршрутов на новый вокзал
Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным передачу 14 автобусных маршрутов автовокзалу «Центральному» в Ростове.

Летом 2024 года ООО «Ростдонавтовокзал» направило иск к министерству транспорта Ростовской области. Компания написала заявление после переноса ряда маршрутов с пригородного вокзала на новый.

В организации утверждали, что в ведомстве отдали право обслуживать их без проведения конкурса. Судебные тяжбы длились почти полгода. В итоге суд занял сторону «Ростдонавтовокзал».

Приказы донского минтранса о переносе маршрутов признали незаконными. В случае, если решение суда не будет обжаловано, автобусные маршруты могут вернуть на пригородный вокзал.
Фото: Ростов.ру
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