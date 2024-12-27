В Ростове суд признал незаконным перенос автобусных маршрутов на новый вокзал
Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным передачу 14 автобусных маршрутов автовокзалу «Центральному» в Ростове.
Летом 2024 года ООО «Ростдонавтовокзал» направило иск к министерству транспорта Ростовской области. Компания написала заявление после переноса ряда маршрутов с пригородного вокзала на новый.
В организации утверждали, что в ведомстве отдали право обслуживать их без проведения конкурса. Судебные тяжбы длились почти полгода. В итоге суд занял сторону «Ростдонавтовокзал».
Приказы донского минтранса о переносе маршрутов признали незаконными. В случае, если решение суда не будет обжаловано, автобусные маршруты могут вернуть на пригородный вокзал.